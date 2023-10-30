Селюк назвал клубы РПЛ, которые могут подписать Алексея Миранчука

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном возвращении российского полузащитника Алексея Миранчука в РПЛ. В настоящий момент 27-летний игрок выступает в Серии А за «Аталанту».

«Ему можно пойти в «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и «Динамо». Из этих четырех клубов могут только «Зенит» и «Спартак» побаловаться. «Локомотив» вряд ли такую зарплату даст», - передает слова агента «Спорт день за днём».

Напомним, что Алексей перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за другой итальянский клуб – «Торино». Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до середины 2025 года.