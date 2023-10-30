Игрок «Краснодара» Ахметов: «Зенит» - наш главный соперник в РПЛ»

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о борьбе с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Зенит» - наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка. Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем поединке краснодарский коллектив потерпел минимальное поражение от московского ЦСКА со счетом 0:1.

После 13 туров «быки» продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла.