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Агапов высказался о тяжёлой травме Мухина

30 Октября 2023 • 08:16 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался о травме одноклубника Максима Мухина. Игрок получил повреждение по ходу поединка с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Мы желаем Максиму здоровья, чтобы он быстрее вернулся на поле. Кадровый дефицит на поле? Учитывая вратаря, у нас есть 22 футболиста на тренировках», - приводит слова Агапова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мухин получил травму крестообразных связок. В ближайшее время он перенесет операцию в Германии.

В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей за ЦСКА, забил два гола и сделал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Мухин Илья Агапов ещё теги
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