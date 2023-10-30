Агапов высказался о тяжёлой травме Мухина

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался о травме одноклубника Максима Мухина. Игрок получил повреждение по ходу поединка с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Мы желаем Максиму здоровья, чтобы он быстрее вернулся на поле. Кадровый дефицит на поле? Учитывая вратаря, у нас есть 22 футболиста на тренировках», - приводит слова Агапова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мухин получил травму крестообразных связок. В ближайшее время он перенесет операцию в Германии.

В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей за ЦСКА, забил два гола и сделал результативную передачу.