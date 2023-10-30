Ветеран ЦСКА: «Зенит» на катушку раскрутит «Краснодар»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением о поединке 13-го тура Премьер-лиги между московским ЦСКА и «Краснодаром». «Армейцы» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Не ожидал от них такой слабой игры. Совсем скоро у «Краснодара» игра с «Зенитом», питерцы их вообще на катушку раскрутят, «быков» ждет провал. Но занять третье место они вполне могут», - передает слова Пономарева «Газета.ru».

Стоит отметить, что «Краснодар» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Несмотря на это, «быки» сохранили лидерство в турнирной таблице РПЛ.