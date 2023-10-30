Холанн зажигает в дерби, Мбаппе бьёт дуплетом и провоцирует: Обзор футбольного уик-энда

На выходных в национальных чемпионатах прошли очередные туры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» повествует о ключевых футбольных событиях минувшего уик-энда.

«Краснодар» и «Спартак» берутся за старое

Начнём с чемпионата России. Главным событием тринадцатого тура стало поражение «Краснодара», первое в сезоне РПЛ. «Быки» проиграли в матче с ЦСКА и дали благодатную пищу своим скептикам. Отрыв от «Зенита» уже и не отрыв вовсе – всего каких-то два очка. Скукожился и почти весь рассеялся. Краснодарцам бы сохранить то, что осталось, до игры с «Зенитом» 11.11. Шансы на самом деле неплохие – в следующем туре соперником «быков» станет тоже захандривший экс-лидер таблицы «Крылья Советов».

«Динамо» с дебютным голом Бителло в РПЛ прервало серию из пяти матчей без побед в чемпионате. А «Урал», наоборот, продлил там свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Скрасил настроение «шмелям» лишь гол молодого таланта Ишкова в добавленное время. Зато какой гол – чудесный! С дистанции прямо в левую девятку. Но «Спартаку» поражение от «Факела» на воронежском дождевом газоне ничего не скрасило. Традиционная «спартаковская погода» вышла «красно-белым» боком. Команда Абаскаля опять упала в зону огненной критики, хотя казалось, что она встаёт на путь истинный.

Беллингем седлает «эль класико», Головин уходит в тень

Суперматчи отгремели в Испании и Англии. «Эль класико», ставшее для Модрича 500-м матчем за «Реал», взорвал дублем Беллингем. Дерби же Манчестера украсил своим дуплетом Холанн. «Реал» выиграл с разницей в один мяч, «Сити» – крупно. «Барселона» отстаёт от «сливочных» на четыре очка, а «Ман Юнайтед» от «Ман Сити» – на… Впрочем, не будем сыпать соль на рану «красным дьяволам». Команде Гвардиолы самой не хватает двух очков до штампующего победы одну за другой «Тоттенхэма».

Захарян вышел на замену на 90-й минуте и стал прямым свидетелем того, как «Реал Сосьедад» упустил победу над «Райо Вальекано». Головин провёл весь матч за «Монако», но вместе со своей командой всухую проиграл «Лиллю». А не перехвалили ли Александра? Монегасков уже обогнали «Ницца» и «ПСЖ». Мбаппе, как и Холанн, оформил дубль, а ещё получил жёлтую карточку за празднование победного гола с жестом, призывающим болельщиков «Бреста» замолчать. Ну а матч «Марсель» – «Лион» и вовсе не состоялся из-за буйства хозяйских фанатов, забросавших автобус гостей камнями и бутылками. Наставник «Лиона» Гроссо даже был ранен в голову осколками стекла.

Каток «Баварии» и бедствие «Аякса»

Девятый тур Бундеслиги отгрохотал 42 голами (в среднем 4,67 за игру). Свою солидную долю туда внесла «Бавария», разобравшая «Дармштадт» на атомы со счётом 8:0. Причём все голы там были забиты во втором тайме, который мюнхенцы провели вдесятером, а их соперник – вдевятером (из-за удалений до перерыва). На счету Кейна – хет-трик. А лидирует в Германии рекордно успешно стартовавший «Байер», ведомый экс-«баварцем» Хаби Алонсо. Единственной потерей очков у «аптекарей» остаётся выездная ничья как раз с «Баварией» в четвёртом туре.

Несправедливо было бы обойти вниманием Серию A, где выходные подарили два больших матча. Лидирующий миланский «Интер» минимально одолел «Рому», передав привет Жозе Моуринью. «Наполи» отыгрался во втором тайме против «Милана», Хвича результативными действиями не отметился. В Нидерландах встретились два топ-клуба с разных полюсов таблицы. Стопроцентный ПСВ с первого места (10 побед в 10 матчах) разгромил тонущий «Аякс», погрузившийся с предпоследней строчки на самое дно таблицы.

Бензема превзошёл Роналду

Пока Месси вместе с «Интер Майами поставлен на паузу, у Роналду и «Аль-Насра» сезон в самом разгаре. На этот раз Криштиану всего-то сделал один голевой пас – и ничего больше. Зато Талиска оформил дубль, после чего Андерсона заменили из-за травмы. «Аль-Наср» расчистил себе путь на второе место саудовской Про-лиги победой над «Аль-Фейхой». Впереди только «Аль-Хиляль» – до него четыре балла. Бензема забил гол и сделал голевой пас за «Иль-Иттихад», чего хватило лишь для ничейного исхода с «Аль-Хаземом».

Кирилл Иванцов