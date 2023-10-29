Бывший футболист ЦСКА Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Краснодара».

«Честно говоря, остались большие вопросы по игре. Что касается организации, то игра не удалась. Были какие-то всплески футбола, но это только всплески. В атаке пытался созидать только Обляков, Файзуллаев и Чалов. Они создавали, в итоге потом гол и создали.

ЦСКА в этом матче повезло. Концовка чем-то напомнила игру с «Зенитом», когда «армейцы» прижимаются к воротам. По игре эти матчи стали показательными. Если команда на что-то серьезное претендует, то она не должна настолько сильно прижиматься к воротам дома, что не может даже перейти на чужую половину поля. Так что по игре вопросов куча. Результат порадовал, это да. Но ЦСКА отскочил, и это объективно», - сказал Масалитин.