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Конате не будет продлевать контракт с «Ахматом»

29 Октября 2023 • 21:48 Комментировать

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате не будет продлевать контракт с грозненским клубом, об этом сообщил агент форварда Дмитрий Селюк.

Агент надеется, что в зимнее трансферное окно клубы сделают предложения по поводу перехода, которое устроит грозненский клуб.

«Летом предложения были, но «Ахмат» отклонил, так как хотели, чтобы Конате остался. Потому что был маленький период времени и было непросто найти замену», - приводит слова Селюка «Спорт день за днём».

Контракт 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне РПЛ Конате принял участие в 13 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. 

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Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат ещё теги
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