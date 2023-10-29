«Краснодар» опережает «Зенит» на два балла — через тур их ждёт очная игра

Завершился 13-й тур Российской премьер-лиги.

Питерский «Зенит» на своём поле одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» со счётом 2:1, а лидирующий «Краснодар» в гостях уступил московскому ЦСКА (0:1), тем самым потерпев первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича опережают команду с берегов Невы на два балла (несколько туров назад отрыв был семь очков).

Стоит отметить, что в последнем туре первого круга команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге. Поединок состоится 11 октября перед паузой на игры национальных сборных.