Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» опережает «Зенит» на два балла — через тур их ждёт очная игра

29 Октября 2023 • 21:38 Комментировать (1)

Завершился 13-й тур Российской премьер-лиги.

Питерский «Зенит» на своём поле одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» со счётом 2:1, а лидирующий «Краснодар» в гостях уступил московскому ЦСКА (0:1), тем самым потерпев первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича опережают команду с берегов Невы на два балла (несколько туров назад отрыв был семь очков).

Стоит отметить, что в последнем туре первого круга команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге. Поединок состоится 11 октября перед паузой на игры национальных сборных. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
superzina
29 Октября 2023 в 22:40
Как мне показалось Краснодар играл хорошо и ЦСКА просто повезло .
Поэтому , хорошая игра Краснодара , поединок ,который состоится 11 октября , внушает мне
серьезные опасения .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Урал Урал
2
1
1.72 3.90 5.20
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
1
0
2.35 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
22:38 · Россия. Премьер-лига
Обляков: ЦСКА ждал тяжёлой игры с «Краснодаром»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Кади Боржес — о первом поражении в сезоне РПЛ: «Все спокойны»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Второй тайм показался лучше, но мы упустили много шансов»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Прекрасно понимали, что нужно делать, поэтому у нас было достаточно моментов»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Чалов — о победе над «Краснодаром»: «Показали, что у нас есть характер»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Если бы забили второй, было бы немного полегче, но мы немного усугубили себе концовку»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Конате не будет продлевать контракт с «Ахматом»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: «Лучшим был Чалов»
21:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» опережает «Зенит» на два балла — через тур их ждёт очная игра 1
21:35 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Соперник в конце нас все-таки немного вдавил в штрафную»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: Нам надо как-то вылезти из этой зоны турбулентности, в которую мы попали
21:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» ожидаемо обыграло «Урал»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Марцел Личка: У «Динамо» есть амбиции стать чемпионом РПЛ, но «Зенит» — это машина 1
20:44 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт подвёл итоги матча против «Урала»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Если «Динамо» проиграет 2DROTS, я не буду считать это позором»
Все новости
Рекомендуем