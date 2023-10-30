Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, что готов и ждёт предложений от команд по поводу работы.

«Сейчас я не отдыхаю, но как сказать… Жду предложения. Я бы так сказал. Конкретных предложений пока нет, год закончится, там дальше будет видно», — сказал Гуренко.

Будучи футболистом, Сергей Гуренко запомнился болельщикам своей игрой за «Локомотив» и итальянскую «Рому».

После завершения карьеры Гуренко работал сначала ассистентом главного тренера в минском «Динамо», а затем и главным. Потом он возглавил солигорский «Шахтёр» и другие белорусские клубы. Последним местом работы Гуренко стала «Уфа».