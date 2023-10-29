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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марцел Личка: У «Динамо» есть амбиции стать чемпионом РПЛ, но «Зенит» — это машина

29 Октября 2023 • 20:53 Комментировать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о чемпионских амбициях столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что задачей стоит попасть тройку призёров, но при этом дал понять, что у «бело-голубых» есть амбиции бороться за чемпионство.

«Зенит» — это машина, которая начинает включаться. Как будет возможность биться за чемпионство, мы будем это делать», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 29 октября, «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги оказалось сильнее «Урала» (2:1) и поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. 

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