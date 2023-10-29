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Смолов: «Если «Динамо» проиграет 2DROTS, я не буду считать это позором»

29 Октября 2023 • 20:22 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против медийной команды 2DROTS. 

Форвард отметил, что медийный футбол начал смещаться в профессиональную сторону. 

«В целом популярные ребята, все круто. Хорошо, что сыграем. Если проиграем, не буду считать позором», - приводит слова Смолова Sport24

Напомним, что 2DROTS в этом сезоне дошли до четвёртого раунда Пути регионов Кубка России, но уступили подмосковным «Химкам». 

Ранее СМИ сообщали, что матч должен состояться 18 ноября, во время паузы на игры сборных. 

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Динамо Москва Фёдор Смолов 2DROTS ещё теги
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