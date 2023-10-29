Смолов: «Если «Динамо» проиграет 2DROTS, я не буду считать это позором»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против медийной команды 2DROTS.

Форвард отметил, что медийный футбол начал смещаться в профессиональную сторону.

«В целом популярные ребята, все круто. Хорошо, что сыграем. Если проиграем, не буду считать позором», - приводит слова Смолова Sport24.

Напомним, что 2DROTS в этом сезоне дошли до четвёртого раунда Пути регионов Кубка России, но уступили подмосковным «Химкам».

Ранее СМИ сообщали, что матч должен состояться 18 ноября, во время паузы на игры сборных.