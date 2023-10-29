Смолов: «Если «Динамо» проиграет 2DROTS, я не буду считать это позором»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против медийной команды 2DROTS.
Форвард отметил, что медийный футбол начал смещаться в профессиональную сторону.
«В целом популярные ребята, все круто. Хорошо, что сыграем. Если проиграем, не буду считать позором», - приводит слова Смолова Sport24.
Напомним, что 2DROTS в этом сезоне дошли до четвёртого раунда Пути регионов Кубка России, но уступили подмосковным «Химкам».
Ранее СМИ сообщали, что матч должен состояться 18 ноября, во время паузы на игры сборных.
Бан пользователя