​Смолов: «Судейство стало лучше»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после победы над «Уралом» (2:1) в 13-м туре чемпионата России высказался о судействе в России.

«Судейство стало лучше. Хочу отметить и поблагодарить судей за то, что они теперь больше дают бороться на поле. Это большой плюс», - сказал Смолов журналистам.

На текущий момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков, проведя на одну игру больше.

Следующий матч «Динамо» проведёт в четверг, 2 ноября, – против «Пари НН» на своём поле.