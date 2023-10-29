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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смолов: «Судейство стало лучше»

29 Октября 2023 • 19:54 Комментировать

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после победы над «Уралом» (2:1) в 13-м туре чемпионата России высказался о судействе в России.

«Судейство стало лучше. Хочу отметить и поблагодарить судей за то, что они теперь больше дают бороться на поле. Это большой плюс», - сказал Смолов журналистам.

На текущий момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков, проведя на одну игру больше.

Следующий матч «Динамо» проведёт в четверг, 2 ноября, – против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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