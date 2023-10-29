Смолов рассказал, кем хочет быть после окончания карьеры

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, кем хотел бы быть после окончания профессиональной карьеры.

Форвард отметил, что у него есть понимание, чем будет заниматься, но о том, как это реализовать, пока не думает.

«Потому что не знаю, как это будет. Я говорил, что хочу пойти на спортивный менеджмент. Ничего не поменялось», - заявил Смолов журналистам.

Напомним, что недавно 33-летний футболист преодолел отметку в сто забитых мячей в матчах чемпионата России.

Контракт Смолова со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.