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Федотов: «Краснодар» -команда Заболотного, он ей забивал, поэтому забьёт вновь»

29 Октября 2023 • 19:19 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Краснодар
1 2.30 X 3.60 2 3.10
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- При выборе состава вы учитывали опыт «Балтики», которая играет тоже в пять защитников и которая провела отличный матч против «Краснодара», особенно в первом тайме и создала очень много проблем на флангах?

- Конечно, готовились к игре, мы анализируем и смотрим очень много матчей, делаем для себя какие-то выводы и из каждого извлекаем уроки. Как это получится в сегодняшней игре… Соперник тоже смотрит и разбирает свои ошибки, тоже делает корректировки, пытаясь улучшить те моменты, которые не получались, поэтому будем искать какие-то новые идеи, новые возможности для вскрытия обороны.

- Учитывая сколько игроков у вас не хватает, сейчас тоже не будет Роши, как вы выбираете тройку центральных защитников? Почему не Набабкин, не Зделар? Есть вопросы, хочется понять логику.

- Было много времени, мы отталкиваемся прежде всего от состояния футболиста, от его готовности полностью соответствовать уровню игры. Были какие-то моменты, микроповреждения, поэтому всё это учитывается при подготовке и выбирается тот состав, который выходит с первых минут.

- Вопрос о нападении. Заболотный до этого выходил на замену. Сейчас, как я понимаю, он в стартовом составе. Легкое нападение и мощное нападение. В чем задумка?      

- Нужен большой форвард. Нужны стандарты у своих ворот и ворот соперника. Антон передохнул, выдохнул и со свежими идеями и мыслями… это его команда, он ей забивал, поэтому забьет вновь.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Антон Заболотный Владимир Федотов ещё теги

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