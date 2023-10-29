​В «Динамо» назвали условие борьбы за чемпионство

Сергей Степашин, который входит в состав совета директоров «Динамо», дал комментарий после победы над «Уралом» со счётом 2:1.

«За оценкой сезона давайте в мае вернёмся, задача одна - [место] в тройке и кубок. Сможет ли «Динамо» побороться за первое место? Если не будут перекупать у нас игроков», - цитирует Степашина ТАСС.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков, проведя на игру больше.

Следующий матч чемпионата России «Динамо» проведёт 6 ноября – против «Сочи».