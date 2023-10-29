Божович: Не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут

Бывший наставник ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о решении РФС начать сотрудничество с иностранными арбитрами.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отметил, что на матчи РПЛ планируется привлекать арбитров из Катара, Беларуси и Саудовской Аравии.

Черногорский специалист не понимает, с чего многие взяли, что катарские судьи чем-то помогут, ведь, по его мнению, они не лучше российских арбитров.

«Признаться, очень удивлен решением РФС. Не считаю, что уровень судейства в России уступает этим странам. Странная тема», - приводит слова Божовича Sport24.