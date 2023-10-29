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Божович: Не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут

29 Октября 2023 • 18:38 Комментировать

Бывший наставник ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о решении РФС начать сотрудничество с иностранными арбитрами.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отметил, что на матчи РПЛ планируется привлекать арбитров из Катара, Беларуси и Саудовской Аравии.

Черногорский специалист не понимает, с чего многие взяли, что катарские судьи чем-то помогут, ведь, по его мнению, они не лучше российских арбитров. 

«Признаться, очень удивлен решением РФС. Не считаю, что уровень судейства в России уступает этим странам. Странная тема», - приводит слова Божовича Sport24

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович РПЛ
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