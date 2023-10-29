​В «Оренбурге» не планируют увольнять тренера

После тринадцати туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть располагается в зоне стыковых игр. Президент клуба Василий Еремякин ответил на вопрос, не планирует ли клуб расставаться с тренером команды Давидом Деограсией.

«Нет. Тренер сейчас нас вполне устраивает», - цитирует Еремякина Metaratings.

Президент «Оренбурга» отметил, что клуб полностью доверяет Деограсии.

«На сто процентов есть доверие к нему», - сказал функционер.

Еремякин добавил, что перед «Оренбургом» стоит задача по сохранению прописки в топ-дивизионе.

Напомним, что в субботу «Оренбург» сыграл вничью в гостях у «Крыльев Советов» - 1:1.