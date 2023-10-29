Руслан Нигматуллин сыграет в матче легенд ЦСКА — «Локомотив»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин подтвердил свое участие в матче легенд между «железнодорожниками» и ЦСКА, который будет посвящён «золотой» игре 2002 года.

Экс-вратарь сборной России отметил, что ему осталось только купить бутсы и утеплиться.

«Сейчас я нахожусь в Москве – у меня здесь дела по работе. Я с удовольствием приму участие в этом поединке», - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что поединок состоится 19 ноября на «РЖД Арене», а гостей также ждёт развлекательная программа.

Командами будут руководить Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.