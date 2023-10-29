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​«Оренбург» запланировал переговоры с Верой эксклюзив

29 Октября 2023 • 16:53 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

«Оренбург» планирует вступить в переговоры с полузащитником Лукасом Верой о продлении контракта. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Действующий контракт Лукаса Веры с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В нём прописана опция пролонгации.

За «Оренбург» 26-летний Вера выступает с лета 2022 года. С тех пор аргентинец провёл за клуб Премьер-лиги России 43 официальных матча, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач на партнёров.

«Оренбург» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Лукас Вера

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