«Оренбург» планирует вступить в переговоры с полузащитником Лукасом Верой о продлении контракта. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Действующий контракт Лукаса Веры с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В нём прописана опция пролонгации.

За «Оренбург» 26-летний Вера выступает с лета 2022 года. С тех пор аргентинец провёл за клуб Премьер-лиги России 43 официальных матча, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач на партнёров.

«Оренбург» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.