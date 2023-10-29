Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Европе.

Интерес к 26-летнему колумбийцу проявляют клубы из Италии и Франции.

В текущем розыгрыше РПЛ Кассьерра провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Отметим, что на данный момент южноамериканец возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата России.

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи», ранее он также выступал в чемпионатах Португалии и Нидерландов. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 6 миллионов евро.