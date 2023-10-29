Из «Спартака» в зимнее трансферное окно может уйти нападающий Павел Мелёшин. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», такой вариант возможен при условии подписания «красно-белыми» нового форварда.

19-летний Павел Мелёшин является воспитанником академии «Спартака». За первую команду нападающий провёл 23 официальных матча, в которых забил четыре мяча. Специалисты портала Transfermarkt оценивают игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, что в субботу «Спартак» проиграл «Факелу» со счётом 0:2. Теперь команда будет готовиться к кубковой игре против «Краснодара», которая пройдёт 1 ноября.