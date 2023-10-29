Действующий контракт полузащитника Романа Зобнина со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководители московского клуба приняли решение зимой начать переговоры о продлении контракта с 29-летним футболистом.

Роман Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года после трансфера из «Динамо». С тех пор футболист провёл 235 официальных матчей, в которых забил 16 голов и отдал 18 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 ноября – против «Краснодара» в шестом туре группового этапа Кубка России.