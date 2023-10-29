В зимнее трансферное окно «Зенит» может потерять полузащитника. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Александр Коваленко хочет покинуть питерский клуб, если ситуация с его игровым временем не изменится в лучшую сторону.

Отметим, что в чемпионате России сезона 2023/2024 Коваленко поучаствовал только в четырёх матчах. Суммарно полузащитник провёл на поле только 23 минуты.

Александру Коваленко 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 2,8 миллиона евро.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 31 октября – против «Крыльев Советов» в Кубке России.