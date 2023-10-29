Мор считает, что «Спартаку» над работать над психологией

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении «красно-белых» от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Эксперт согласился с тем, что плохое качество газона повлияло на результат прошедшей встречи, отметив при этом психологическую составляющую, в которой «красно-белым» необходимо прибавлять.

«Конечно, поле повлияло. Но тут надо понимать, что если команда сильная духом, характером, и вообще борется за чемпионство, то любую ситуацию можно развернуть в свою сторону», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

В 13 турах РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках чемпионата России команда Гильермо Абаскаля проведёт 5 ноября против «Локомотива».