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В «Динамо» рассказали, когда будет подана жалоба в ФИФА по делу Норманна

29 Октября 2023 • 16:27 Комментировать

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ходе продвижения по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна, который в одностороннем порядке разорвал контракты с эо столичным клубом и «Ростовом».

«Жалоба в ФИФА будет подана в понедельник», - заявил Пивоваров в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 27-летний футболист после того, как покинул Россию, заключил контракт с «Аль-Раедом» до 30 июня 2025 года.

Норманн принял участие в семи матчах за команду из Саудовской Аравии, но не смог отметиться результативными действиями. 

Стоит отметить, что «Ростов» в начале октября обратился в CAS. 

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