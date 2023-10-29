Минасян: «Тикнизяну лучше поменять чемпионат»

Главный тренер «Арарат-Армении» Вардан Минасян выразил мнение, что защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну стоит сменить чемпионат.

По мнению специалиста, игроки, выступающие в России, постепенно теряют мотивацию, так как не имеют возможности принимать участие в международных турнирах.

«Зимой или в летнее трансферное окно Наиру надо попробовать себя за границей. В России он без еврокубков, Лиги чемпионов — где-то конкуренция падает, где-то мотивация может снизиться. То же самое мы видим сейчас и в сборной России», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 5 миллионов евро.