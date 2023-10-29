Гуренко объяснил, как правильно использовать Дзюбу

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о форварде «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«Дзюба — очень хороший и крепкий форвард для игры внутри штрафной площади. Но его еще надо правильно использовать. Артёма необходимо заряжать на матчи. Когда он мотивирован, то играет гораздо агрессивнее», — цитирует Гуренко RT на русском.

В текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и стал автором трех результативных передач.

5 ноября «Локомотив» дома примет «Спартак». Столичное дерби, которое пройдет в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги, должно будет стартовать в 19:30 по мск.