Артур Нигматуллин отразил больше половины пенальти за свою карьеру

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин отбил пенальти в матче 13-го тура чемпионата России против «Сочи».

К точке подошел защитник южан Ваня Дркушич, который не смог переиграть Нигматуллина. Для 32-летнего вратаря этот отраженный пенальти стал уже 18 в его профессиональной карьере. Стоит сказать, что с одиннадцатиметровой отметки он пропустил 35 мячей. Таким образом, процент отраженных пенальти у Нигматуллина достиг 51 процента.

Матч «Пари НН» - «Сочи» продолжается в эти минуты. На данный момент нижегородцы ведут в счете – 1:0. За всеми событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.