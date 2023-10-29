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Чанов: «Состав ЦСКА не до конца укомплектован» эксклюзив

29 Октября 2023 • 15:30 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-синими» и «Краснодаром».

«Как бы там ни было, состав у ЦСКА сейчас не до конца укомплектован. Игроков не хватает, скамейка совсем маленькая. Даже в этих условиях команда показывает весьма неплохую игру. Жду, что ЦСКА будет бороться за победу, коллектив подобрался боевой. Голевые моменты футболисты создают, но реализуют тяжело. Вторая проблема – это центральная зона. Не хватает центральных защитников и опорных полузащитников. Я не говорю, что эти зоны в каждой встрече проваливаются. Нет, но это однозначно слабые места ЦСКА. В «Краснодаре» ничего страшного нет, его тоже можно обыгрывать», - сказал Чанов.

Матч ЦСКА – «Краснодар» стартует в 19:30, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов
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