Билялетдинов — о возможном переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Нельзя сразу говорить, что это топ-трансфер»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе 19-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» успел согласовать все детали сделки по Салтыкову, который пополнит состав «железнодорожников» уже в январе.

«Нельзя сразу говорить, что это топ-трансфер. То, что сейчас Салтыков хорошо играет за «Крылья», много забивает — ничего не значит. Будет новая команда, другие условия, сложности», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 2 миллиона евро.