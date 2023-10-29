Белоус: Полоток «Локомотива» — это середина таблицы

Известный функционер Юрий Белоус поделился мнением о перспективах московского «Локомотива» в РПЛ.

«Какой потолок у этого «Локомотива»? Если они продолжат играть так, как сейчас, то это середина таблицы. Хорошо, если «Локомотив» будет в шестерке», — заявил Белоус «РБ Спорту».

28 октября «железнодорожники» проиграли «Ростову» в матче 13-го тура чемпионата России. На данный момент подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Следующим соперником «Локомотива» в РПЛ станет «Спартак» (5 ноября). Отметим, что в середине недели «красно-зеленые» сыграют с «Рубином» (1 ноября) в рамках Кубка России.