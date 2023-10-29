Наумов назвал причину нестабильной игры «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 28 октября, «железнодорожники» уступили «Ростову» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ. По мнению Наумова, для того, чтобы выступать более стабильно, «Локомотиву» не хватает опыта — как на тренерском мостике, так и среди футболистов.

«Пока опыта у команды нет, из-за этого у «Локомотива» такие взлёты и падения. Это помешает команде быть наверху турнирной таблицы», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что «Локомотив» способен бороться за тройку призёров в нынешнем сезоне.

В 13 турах РПЛ «Локомотив» набрал 20 очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь баллов. При этом «быки» имеют одну игру в запасе.