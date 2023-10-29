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ЦСКА - «Краснодар»: Титов сделал прогноз на матч

29 Октября 2023 • 14:25 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о поединке 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром».

«У «Краснодара» есть все шансы не проиграть, это как минимум. Состав сыгранный. Впереди «армейцы» что-то создадут, уверен, что забьют. Но сдержать краснодарцев с Кордобой на острие не получится», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

ЦСКА примет «Краснодар» на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 29 октября. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет организована на Liveresult.ru.

В преддверии сегодняшнего матча «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «быки» - первое.

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