​Канчельскис назвал «Спартак» смешной командой

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис дал комментарий о «Спартаке». По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», «красно-белые» в этом сезоне не смогут попасть в тройку лучших.

«Самая смешная команда для меня – это «Спартак». Я уже сказал, что «красно-белые» будут четвёртыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис добавил, что в «Спартаке» работают дилетанты и глупые люди, из-за чего столь великий клуб страдает.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 ноября – против «Краснодара» в шестом туре группового этапа Кубка России.