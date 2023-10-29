Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Краснодар»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящем поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«В матче против «Краснодара» у «армейцев» хорошие шансы для того, чтобы добиться победы. Я рискну и возьму победу ЦСКА в этой игре», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Центральный матч тура состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева занимают седьмое место, а гости лидируют в таблице РПЛ.