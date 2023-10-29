Уткин назвал Карпина идеальным тренером

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин высказался о главном тренере своей команды и сборной России Валерии Карпине.

По словам 24-летнего футболиста, после неудачного старта сезона Карпин сумел найти подход к своим подопечным. Также Уткин назвал 54-летнего специалиста идеальным тренером, отметив его работу над тактикой.

«После того, как я пришёл в «Ростов», стал больше работать над тактическими моментами и другими нюансами. Долго рассказывать», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».

В 13 турах РПЛ «Ростов» набрал 16 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. В прошлом сезоне ростовчане под руководством Карпина сумели занять четвёртую строчку в чемпионате России.