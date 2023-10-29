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«Ахмат» - худшая команда сезона РПЛ по голам во вторых таймах

29 Октября 2023 • 14:12 Комментировать
Ахмат
...
Факел
04.11 16:30

Грозненский «Ахмат» минувшим вечером проиграл в Санкт-Петербурге одному из лидеров РПЛ – «Зениту», 1:2. Свой гол грозненцы оформили в первом тайме матча.

Удивительно, но «Ахмат» остаётся самой нерезультативной командой первенства по голам, оформленным во вторых таймах. Их у клуба в этом сезоне набралось лишь два. В последний раз «Ахмат» забивал после перерыва в пятом туре против «Оренбурга», подчёркивает Opta Sports.

Напомним, что всего в сезоне «Ахмат» оформил 13 голов в ворота соперников по Премьер-лиге. После поражения клуб опустился на 13-е место турнирной таблицы с 12 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат

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