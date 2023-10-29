Газизов не устал судиться со «Спартаком»

Футбольный функционер Шамиль Газизов заявил, что не устал от судебных разбирательств со «Спартаком», которые длятся уже более двух лет.

Напомним, что в 2020 году Газизов на протяжении примерно пяти месяцев работал в «Спартаке» на должности генерального директора.

«Мне бы хотелось добиться правды, я только этим занимаюсь, как выйдет – не знаю, надеюсь, что мы договоримся. Когда я встал на этот путь, я знал, что это будет долго. Нет какой-то усталости от этого, меня это не раздражает», - цитирует Газизова ТАСС.

Газизов отметил, что не знает, какое ещё количество исков к «Спартаку» он подаст. По словам функционера, он полностью доверяет юридической компании, с которой работает.

Добавим, что сейчас Шамиль Газизов занимает пост генерального директора махачкалинского «Динамо».