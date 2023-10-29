Салихова: «Пусть следующего соперника сборной России пригласят на поле «Факела»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, дала очередной комментарий по состоянию поля в Воронеже.

«Кто там следующий соперник сборной? Пусть пригласят на поле Воронежа, окунуться в российский футбол в прямом смысле слова. Может у наших будет преимущество, победят на опыте», - приводит слова Заремы Metaratings.ru.

Напомним, что накануне «Спартак» потерпел гостевое поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. После завершения встречи главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль посетовал на состояние поля.