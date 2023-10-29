Андронов раскрыл прозвище Акинфеева в ЦСКА

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов рассказал, какое прозвище у голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Фурик. Так зовут Игоря игроки. Ты лучший!» - написал Андронов в своих социальных сетях.

Акинфеев всю свою карьеру проводит в «армейском» клубе. Он дебютировал за ЦСКА 20 лет назад. Срок действующего трудового соглашения между вратарем и московским клубом рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Акинфеев провел девять поединков, в которых пропустил 13 мячей. В трех встречах голкипер сохранил ворота команды на замке.