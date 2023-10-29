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Нигматуллин: «После ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится»

29 Октября 2023 • 13:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о будущем главном тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«После матча с ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится. Сожалею, что это ударит по устойкам его тренерскому штабу, но решительные действия назревают», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Напомним, «Спартак» проиграл «Факелу» в 13-м туре чемпионата России со счетом 0:2, практически не создав опасности у ворот соперника.

На данный момент столичный коллектив располагается на четвертом месте в РПЛ, имея в своей копилке 20 очков.

В следующем туре «красно-белые» будут гостить у «Локомотива» (5 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Гильермо Абаскаль ещё теги

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