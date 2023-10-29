Смородская: Салтыков не будет играть в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в стан «железнодорожников».

«Для меня это какие-то странные приоритеты тренера. Очень странно. Думаю, что Салтыков не будет играть», — приводит слова Смородской Metaratings.

Ранее стало известно, что 19-летний Салтыков официально станет игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно, однако доиграет текущий сезон в «Крыльях» на правах аренды.

В нынешней кампании футболист появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, стал автором четырех голов и записал в свой актив три ассиста.

Салтыков переходит в «Локомотив» — источник