Игрок «Оренбурга» Башич: «Возможно, я останусь в России до конца карьеры»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о своём будущем в российском клубе.

По словам боснийского футболиста, он отлично себя чувствует в РПЛ и готов остаться в России до конца своей игровой карьеры.

«У меня разные мечты, но вообще в России я себя чувствую отлично. Здесь великолепные поля. Я помню, какие плохие поля и арены в Боснии и реально кайфую в России. Возможно, я останусь в России до конца карьеры», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Башич перешёл в «Оренбург» летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный на три сезона. За южноуральскую команду полузащитник успел провести 32 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.