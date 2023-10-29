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Игрок «Оренбурга» Башич: «Возможно, я останусь в России до конца карьеры»

29 Октября 2023 • 13:29 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о своём будущем в российском клубе.

По словам боснийского футболиста, он отлично себя чувствует в РПЛ и готов остаться в России до конца своей игровой карьеры.

«У меня разные мечты, но вообще в России я себя чувствую отлично. Здесь великолепные поля. Я помню, какие плохие поля и арены в Боснии и реально кайфую в России. Возможно, я останусь в России до конца карьеры», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Башич перешёл в «Оренбург» летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный на три сезона. За южноуральскую команду полузащитник успел провести 32 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Иван Башич

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