Тарпищев: Абаскаль должен использовать Джикию, у Георгия большое влияние на команду

Глава российской федерации тенниса и поклонник «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о проблемах «красно-белых».

«Я считаю, что проблема климата в «Спартаке» на сегодня самая главная. То есть его — климата — нет. Неправильно, что Абаскаль не использует Джикию. Влияние Джикии на команду очень большое», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Как отметил эксперт, он не знает, что происходит внутри «Спартака», но предполагает, что Абаскаль по-разному относится к российским и иностранным футболистам.

В текущем сезоне Джикия провел девять матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее стало известно, что защитник получил травму и может пропустить около месяца.