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«Пари НН» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч

29 Октября 2023 • 13:21 Комментировать

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги пройдет встреча между «Пари НН» и «Сочи». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Толстопятов, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Зе Турбо, Боселли.

«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

Поединок состоится на стадионе в Нижнем Новгороде, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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