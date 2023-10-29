«Пари НН» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги пройдет встреча между «Пари НН» и «Сочи». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Толстопятов, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Зе Турбо, Боселли.

«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

Поединок состоится на стадионе в Нижнем Новгороде, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.