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В «Факеле» резко отреагировали на слова Абаскаля

29 Октября 2023 • 12:47 Комментировать

Футбольный функционер Кирилл Котов, занимающий пост спортивного директора «Факела», отреагировал на слова главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о плохом качестве поля в Воронеже.

«Слова Абаскаля? Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична», - приводит слова Котов «Спорт-Экспресс».

Матч завершился домашней победой «Факела» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху воронежский коллектив поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Кирилл Котов Гильермо Абаскаль ещё теги
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