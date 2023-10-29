В «Факеле» резко отреагировали на слова Абаскаля

Футбольный функционер Кирилл Котов, занимающий пост спортивного директора «Факела», отреагировал на слова главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о плохом качестве поля в Воронеже.

«Слова Абаскаля? Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична», - приводит слова Котов «Спорт-Экспресс».

Матч завершился домашней победой «Факела» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху воронежский коллектив поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на четвертой позиции.