Федотов оценил решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака»

Известный футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о назначенном пенальти в ворота московского «Спартака» по ходу второго тайма матча с воронежским «Факелом».

«69 - минута. Правильное решение принимает Безбородов и назначает 11-метровый удар. Правильное решение: 11-метровый удар и показ жёлтой карточки за грубую игру», - гласит сообщение Федотова в социальных сетях.

Напомним, что поединок в Воронеже завершился поражением «Спартака» со счетом 0:2.

После 13 туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице. «Факел» благодаря домашней победе поднялся на 12-ю строчку.