Ловчев: «Спартак» за большие деньги обучает молодого испанского специалиста»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе действующего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль не очень пока качественный тренер, но с задатками — были матчи, которые любо-дорого посмотреть. Получается, что «Спартак» за большие деньги обучает молодого испанского специалиста. И теперь ситуация такая, что после каждого матча задаются вопросы, не уволят ли теперь Абаскаля», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. По итогам прошлого сезона «красно-белые» завоевали бронзовые медали РПЛ и пробились в полуфинал Кубка России.

В текущем сезоне команда Абаскаля набрала 20 очков в 13 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Добавим, что «Спартак» досрочно выиграл свою группу в Кубке России и продолжит выступление в турнире в плей-офф Пути РПЛ.

Контракт 34-летнего испанца со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.