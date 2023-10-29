Футболист «Крыльев Советов» Иванисеня: «Плохому танцору сами знаете, что мешает»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о поединке против «Оренбурга» в рамках 13-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«У нас было достаточно моментов, у «Оренбурга» их почти не было. На поле был туман, но плохому танцору вы сами знаете, что мешает. Условия были одинаковыми для обеих команд», - передает слова полузащитника Metaratings.ru.

После вчерашнего матча самарский коллектив набрал 22 балла и занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок в РПЛ «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Краснодаром» 5 ноября.