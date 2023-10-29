Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах некоторых субботних матчей 13-го тура РПЛ.

- Вас удивило поражение «Локомотива» от «Ростова»?

- Соперники находятся на разных полюсах, но с «Ростовом» любая команда должна понимать, как противодействовать. Тут надо еще правильную тактику выбрать. Если с ростовчанами играть очень плотно и встречать высоко у своих ворот, то это одна из лучших команд, которая выходит от своих ворот. При этой тактике ростовчане в своей стихии и имеют преимущество. Это надо учитывать. Поэтому результату матча с «Локомотивом» не стоит удивляться. Если бы состав «Ростова» был немного качественнее, то он мог бы рассчитывать на что-то большее. А «Локомотив» сейчас играет с пониманием. Считаю, что работу Галактионова можно и нужно отмечать. У команды все на своих местах. А поражения случаются. Видно, что есть команда, а это самое главное. При такой работе результат обязательно будет.

- Тем не менее, сейчас результаты команды несколько удивляют в том плане, что «Локомотив» последний раз забивал в десятом туре. С чем это связано?

- Перипетий может быть много. Моменты есть, а реализация – дело тонкое. В целом, видна хорошая тренерская работа, и это надо отнести в зачет клубу.

- У «Ростова» вторая сухая победа подряд. Можно ли сказать, что началась белая полоса?

- Не уверен в этом. Из года в год «Ростов» не отличается стабильностью, если брать весь сезон. Отчасти, есть проблемы с ротацией, отчасти это сложившийся менталитет. Пока я не думаю, что это белая полоса. В отдельных матчах южане могут смотреться интересно, но на протяжении дистанции статистика показывает, что проблемы есть.

- «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом». До этого самарцы проиграли «Пари НН» и «Зениту». Команда сдает свои позиции?

- Скорее, все встает на свои места. Они играли на волне, но куда она их забросит? То, что сумели создать эту волну, – здорово, но сейчас начинается следующий этап – удержаться. А это намного сложнее. Здесь уж насколько хватит эмоций. В любом случае, всегда хорошо для чемпионата, когда появляются темные лошадки. Но мы понимаем, что уровень команд в РПЛ немного разный.

Елена Григорьевская